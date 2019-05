Anteprima dei Venerdì Social Club al Cantera di Sistiana

L’anteprima dei “Venerdì Social Club 2019” si terrà oggi, venerdì 17 maggio, al Cantera in Baia di Sistiana, per anticipare il calendario che prenderà ufficialmente il via il 7 giugno con l’inaugurazione del terrace bar “Rotonda Cantera”. Una serata e una notte pensate per un pubblico adulto, che ama la bella vita, la bellezza, la qualità e la “musica all’altezza del mare”.

Il programma

In programma prima l’aperitivo su la "Rotonda Cantera", accompagnati dalla musica live al pianoforte di Stefano Franco, con un'accorta selezione di vini in degustazione e un ricco buffet a cura degli chef dei ristoranti di Baia Sistiana, in particolare del Toshare che inaugura la stagione per l’occasione con location e menù rinnovati. E poi tutti al Cantera Social Club con un viaggio musicale che toccherà i grandi ballabili della disco music anni '70, la dance commerciale anni '80 e '90 e l'italiana di sempre.