Rischio assembramento da aperitivo, la Polizia Locale invita i bar a controllare

La Polizia Locale invita i gestori dei locali triestini a far rispettare il distanziamento fisico tra gli avventori, ad evitare assembramenti e più in generale a controllare che il comprensibile entusiasmo per la riapertura non assuma le sembianze di possibili provvedimenti alquanto "salati". La conferma della notizia proviene da diversi titolari di esercizi della cosiddetta "movida" e dalla stessa Polizia Locale.

Le numerose segnalazioni

Il tutto sarebbe nato dall'impennata di fotosegnalazioni arrivate alle stesse forze dell'ordine nel periodo tra lunedì sera e martedì. Complice l'alzata delle serrande, rimaste abbassate per oltre due mesi e mezzo, già il primo giorno molti esercizi pubblici hanno visto ritornare i loro clienti e la voglia di lasciarsi alle spalle i tempi bui dell'emergenza sanitaria. "Sono venuti questa mattina - racconta Paolo Cociancich, titolare del buffet L'Approdo - e sono stati molto gentili. Ci hanno chiesto di stare attenti e di controllare che non si verifichino assembramenti. Noi comunque chiuderemo alle 19:30, un po' prima rispetto al solito".

La prevenzione e i timori di un ritorno del contagio

L'opera di prevenzione, fa sapere la Polizia Locale, "non è iniziata lunedì bensì va avanti da diverse settimane". Nessuna repressione del fenomeno quindi, anche se a preoccupare è soprattutto il timore di un possibile contagio di ritorno. Negli scorsi giorni diversi esponenti politici di alcune regioni italiane hanno messo in guardia i propri cittadini sugli assembramenti visti nei locali. Al grido di "o comportamenti responsabili, oppure chiudiamo tutto di nuovo", lo scenario futuro è quello di voler far leva sulla responsabilità degli avventori e degli stessi gestori dei bar. Insomma, uomo avvisato mezzo salvato.