Baracca incendiata a Borgo San Mauro: intervengono i vigili del fuoco (FOTO)

Il 9 giugno 2018 alle ore 12 circa la squadra del distaccamento di Opicina e una squadra della sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Trieste sono intervenute Borgo San Mauro - Duino Aurisina (TS). Per l'incendio di una baracca in legno. L'intervento si è concluso in un'ora circa, non sono state coinvolte persone.