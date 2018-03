"Qual è il tuo sogno più grande?", la triestina Sara Gama protagonista del video di Barbie (VIDEO)

"Qual è il tuo sogno più grande?" Con questa domanda comincia il video promosso da Barbie, in collaborazione con Freeda, finalizzato a far conoscere alle bambine modelli a cui ispirarsi. La protagonista, in questo caso, è proprio la triestina Sara Gama, classe 1989, difensore e capitano della Juventus e della nazionale di calcio femminile, che in una simpatica intervista racconta il suo percorso alla piccola Carlotta.

Un video fatto di passione, sogni e tanta voglia di divertirsi.