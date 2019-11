Barca di 7 metri affondata dietro a Eataly: il recupero dei Vigili del fuoco (FOTO)

Una barca di 7 metri ormeggiata dietro a Eataly si inabissa, forse a causa del maltempo di questi giorni, e i Vigili del fuoco la riportano a galla. È successo alle 9 di oggi, mercoledì 6 novembre: la squadra del NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico), la motobarca degli specialisti Nautici del distaccamento del Porto Vecchio e la squadra autogrù della sede centrale sono intervenuti in Molo Sartorio, per il recupero. I sommozzatori si sono immersi e utilizzando i palloni hanno riportato in semigalleggiamento il natante, dopodiché con l'ausilio dell'autogru e con una pompa elettrica l'imbarcazione è stata svuotata dall'acqua e riportata in completo galleggiamento.

