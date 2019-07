Barca con sei italiani a bordo prende fuoco al largo di Isola: tutti salvi

Intorno alle 14:00 di oggi, 27 luglio, nelle acque davanti a Isola, ha preso fuoco un'imbarcazione di 13 metri con sei italiani a bordo.

Secondo quanto riportato dal Primorski, le persone a bordo si sono tuffate in mare non appena hanno visto uscire del fumo dal motore. In un primo momento sono stati soccorsi da un'imbarcazione che si trovava nelle vicinanze, poi è intervenuta la Guardia Costiera di Capodistria che li ha riportati a terra.

La barca, partita da Portopiccolo, era diretta in Slovenia per una gita.