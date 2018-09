Barca semiaffondata recuperata dai Vigili del fuoco

Alle ore 12 di oggi, 8 settembre 2018, il NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) del comando provinciale vigili del fuoco di Trieste è intervenuto in località Villaggio del Pescatore (Duino Aurisina) per il recupero di un piccolo natante semiaffondato. I sommozzatori hanno rimesso in galleggiamento l’imbarcazione (6 metri circa) utilizzando due pompe elettriche e 2 palloni di sollevamento.

