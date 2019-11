Barca diventa "B&B abusivo": sequestrata dai Carabinieri

Sequestrata dai Carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia un’unità da diporto di venti metri, ormeggiata a Trieste, che effettuava servizio di "boat and breakfast" senza autorizzazione. L'operazione, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto degli abusi paesaggistico-ambientali all’interno della laguna veneta, è stata effettuata a conclusione di una serie di indagini che hanno avuto inizio nel mese di luglio, partendo proprio da alcuni controlli avvenuti nel capoluogo lagunare.

Il servizio di "Boat and breakfast"

Nello specifico è emerso che l’imbarcazione, oggetto di un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Venezia, effettuava servizio di “Boat & breakfast” senza le autorizzazioni previste per questo genere di attività, commettendo diversi illeciti di carattere penale per le violazione alle norme a tutela delle zone sottoposte a vincoli storici, paesaggistici ed ambientali, oltre a non ottemperare alle prescrizioni di legge in materia di smaltimento dei rifiuti.

La denuncia

L’unità è stata rintracciata a seguito di alcuni accertamenti che, nei mesi passati, hanno portato al sequestro di altre unità da diporto che esercitavano la stessa attività non autorizzata nel comune di Venezia. A seguito del controllo e della contestuale notifica del provvedimento, si è appurato, inoltre, che lo yacht stesse continuando a svolgere, anche a Trieste, l’attività “ricettiva” non autorizzata, trovando a bordo diverse persone, risultate poi essere tutte clienti. A seguito delle nuove evidenze, quindi, il titolare della società che gestisce la barca è stato nuovamente deferito all’Autorità Giudiziaria competente.

