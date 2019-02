Lodi: "Programmati gli interventi di manutenzione dei Topolini"

A seguiro delle forti mareggiate di questo inverno, sono stati programmati gli interventi di manutenzione dei Topolini per l'apertura della stagione estiva. Lo ha annunciato l'assessore Lodi sulla sua pagina Facebook: "ll lungomare purtroppo, durante questa stagione invernale, è stato interessato da diversi danni dovuti alle forti mareggiate. Come già annunciato stiamo già lavorando per sistemare le parti strutturali distrutte, oltre a programmare tutti gli nterventi di manutenzione dei Topolini e bagni necessari per l’apertura della stagione estiva".

"Interverremo anche sulla passeggiate dove le radici degli alberi hanno alzato la pavimentazione! Al lavoro per la nostra città e per i triestini" conclude Lodi.