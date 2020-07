Barcola: un mese di lavori alle tubature in via del Lavareto

In arrivo una nuova rete idrica per gli abitanti di via del Lavareto Partiranno lunedì 6 luglio i lavori di AcegasApsAmga che consentiranno, nell’arco di circa un mese, il rinnovamento di 70 metri di condotta idrica, ormai vetusta, e in contemporanea anche la sostituzione delle derivazioni idriche. É prevista la chiusura della strada al traffico veicolare, tuttavia si cercherà di garantire ove possibile il transito per i frontisti. Durante i lavori sono previste delle interruzioni programmate della fornitura idrica, che saranno notificate alle utenze con 48 ore di preavviso.

