Famiglie e bambini a Barcola "a caccia" di mozziconi e tappi per salvare il mare

Nell'ambito del "Progetto per l'Ambiente" ideato da Giorgio Cecco noto ecologista triestino e coordinatore regionale di FareAmbiente, che vede coinvolte varie associazioni di volontariato locali, si è svolta oggi una manifestazione alla pineta di Barcola a Trieste sulla sensibilizzazione della tutela ambientale in collegamento con la "Corsa dei Castelli" del 27 ottobre organizzata dalla Promorun.

Molti i volontari presenti, famiglie e bambini che si sono adoperati in una pulizia del sito dai tantissimi piccoli rifiuti dannosi, come mozziconi di sigarette e residui plastici come cannucce e tappi, che potrebbero pure finire ad inquinare il mare in caso di bora. Coinvolti anche per la gioia dei bambini i "Cani da Salvataggio Trieste" che hanno fatto un'esibizione a mare e il corpo "Pompieri Volontari di Trieste"con i mezzi di servizio e attivi nell'ambito della settimana della protezione civile, hanno anche informato i presenti sulla prevenzione degli incendi boschivi.

Abbiamo raccolto una gran varietà di materiali sia di plastica, che di carta e vetro ha sottolineato Adriano Toffoli di "Un'Altraitalia Ambiente" che ha coordinato i volontari, mentre Giorgio Cecco ha evidenziato quanto sia importante coinvolgere più associazioni ed enti possibile per creare un percorso di sensibilizzazione e di tutela ambientale coordinato e condiviso, ringraziando tutti i presenti della collaborazione, nonchè il Comune di Trieste, l'Agenzia del Demanio e l'AcegasApsAmga per i materiali messi a disposizione.