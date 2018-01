Barcola, riposizionati i misuratori di altezza per i camion

Sono stati riposizionati oggi, 31 gennaio, i misuratori di altezza per i camion a Barcola. Lo ha reso noto il sindaco Dipiazza sul suo profilo Facebook: «Ringrazio il Gruppo Manutenzioni Infrastrutture di RFI per aver prontamente risposto alla nostra richiesta di riposizionare i misuratori di altezza per i camion all’altezza del cavalcavia di Barcola, dato che erano distrutti e negli anni passati nessuno si era interessato alla loro sostituzione».

