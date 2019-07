Nascono la 70 e la 80, le due nuove linee della Trieste Trasporti

Debutta sabato 6 luglio la nuova linea 80 fra via di Campo Marzio e piazzale 11 Settembre 2001 a Barcola, operativa tutti i giorni della settimana fino a domenica 8 settembre.

Campo Marzio - Barcola

Il collegamento con Barcola prevede 21 partenze quotidiane da via di Campo Marzio e altrettante da piazzale 11 Settembre, nella fascia oraria compresa fra le 7:15 (prima partenza da Trieste) e le 19:30 (ultima partenza da Barcola). Resa possibile dalla collaborazione fra Trieste Trasporti, il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia, la linea 80 percorrerà le rive in entrambe le direzioni e osserverà lungo il tragitto tutte le fermate del normale servizio di trasporto pubblico locale. Ha commentato il presidente di Trieste Trasporti Pier Giorgio Luccarini: «Abbiamo raccolto le sollecitazioni della città in tutte le sue componenti e oggi proponiamo questa nuova linea per Barcola che si aggiunge alle normali corse delle linee 6 e 36. Con l’istituzione della linea 80 si sono messi in campo da parte nostra tutti gli strumenti possibili per dare una risposta concreta alle istanze delle istituzioni, degli albergatori, dei residenti e dei turisti».

«Dal prossimo sabato, e per tutta l’estate, tre linee collegheranno la città con Barcola con 260 partenze al giorno fra andata e ritorno e un’offerta complessiva di circa 29mila posti. Abbiamo ascoltato il territorio e ci siamo confrontati con tutte le sue parti, comprese quelle istituzionali» ha osservato l’amministratore delegato di Trieste Trasporti Aniello Semplice «e abbiamo messo in campo una proposta che a nostro giudizio risponde adeguatamente alle esigenze di mobilità che abbiamo rilevato. Va da sé che solo i numeri decreteranno il successo o meno dell’iniziativa».

Visogliano - Sistiana mare

Sempre nella giornata di sabato partirà anche una seconda nuova linea, la numero 70 fra Visogliano e Sistiana mare, che opererà nelle sole giornate di sabato e domenica fino al primo settembre. Dedicata per lo più ai bagnanti, la linea avrà 20 partenze giornaliere da ciascuno dei due capolinea, fra le 8:30 (prima partenza da Visogliano) e le 19:15 (ultima partenza da Sistiana). Gli oneri del collegamento saranno interamente a carico del Comune di Duino Aurisina, che doterà inoltre i passeggeri di titoli di viaggio gratuiti. «Si tratta di un esempio virtuoso» ha commentato Semplice «che mostra come un Comune, in questo caso di medie dimensioni, possa offrire al territorio servizi innovativi e sostenibili decidendo di investire in mobilità pubblica».

Gli orari delle due linee (allegati a questa nota) e i nuovi orari della linea 6 sono pubblicati sul sito www.triestetrasporti.it. La linea 6/ è assorbita dalla linea 80. Restano naturalmente invariati i collegamenti e gli orari della linea 36.

Linea_70_Orario_Estate_2019-2

Linea_80_Orario_Estate_2019-2

