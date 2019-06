Presentato il manifesto Barcolana 51, la firma è dell'illustratrice che ha stregato l'America

Il manifesto per la cinquantunesima edizione della Barcolana è una cartolina del golfo di Trieste invaso dalle vele della famosa regata con una margherita stilizzata in primo piano e il castello di Miramare e le Alpi a fare da sfondo. La nuova veste grafica di uno degli emblemi della regata che l'anno scorso era stato affidato all'artista di fama internazionale Marina Abramovic, è opera della giovane illustratrice Olimpia Zagnoli, milanese di adozione ma emiliana di nascita.

La Zagnoli ha alle spalle importanti lavori come illustratrice a livello mondiale. Le sue opere infatti sono state pubblicate da colossi editoriali come il New York Times, The New Yorker, Repubblica e il TIME, aziende alimentari del calibro di Barilla e Perugina, e una delle pietre miliari della moda come Prada, solo per citare alcuni degli impegni professionali.

Barcolana ha pubblicato un post dove spiega le ragioni della scelta del manifesto: "È un invito a venire a Trieste per essere protagonisti, in mare e a terra ed è un invito a proteggere la bellezza del nostro pianeta" così la nota societaria. Mitja Gialuz, presidente della SVBG a Milano per la presentazione della regata presso l'Illycaffè meneghino, ha commentato così, sempre in un post da lui pubblicato sul proprio profilo: "Mare, vele, il Castello di Miramare ed un fiore: il nostro pianeta. Non dimentichiamoci di preservarlo e proteggerlo".