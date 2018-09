Barcolana 50: bar, negozi e ristoranti vestiti a festa

In occasione della 50esima edizione della Barcolana, le attività commerciali e i pubblici esercizi si vestiranno a festa.

Al consueto superbo colpo d’occhio offerto dal campo di regata e dalle Rive, si affiancherà infatti quello di vie e piazze del centro cittadino dove negozi, bar e ristoranti vivranno l’evento addobbando vetrine, interni e ingresso con un gran pavese che riprodurrà i classici colori del logo Barcolana. Non solo: le tavole dei pubblici esercizi saranno rallegrate da tovagliette e sottobicchieri con il marchio della Barcolana.

Gran pavese, tovagliette e sottobicchieri

Un modo per contribuire a promuovere la kermesse velica, che vede in prima linea Confcommercio e Fipe, d’intesa con la Società Velica Barcola Grignano, e con il prezioso contributo dell'azienda triestina distributrice di bevande Dbb srl.

Dal 2 ottobre presso la sede della Confcommercio, saranno disponibili, per i negozianti e i gestori di pubblici esercizi oltre 350 gran pavese. Chi è interessato a ritirarne uno, può contattare la Confcommercio (tel. 040/7707324, info@confcommerciotrieste.it) o recarsi direttamente negli uffici di via Mazzini 22. Riguardo alle tovagliette e ai sottobicchieri con i colori e il logo della Barcolana, il materiale verrà distribuito nei pubblici esercizi cittadini a partire dal 1 ottobre. Chi vuole disporne, può comunque contattare gli uffici di Fipe allo 040.369260 o inviando una mail a info@fipets.it.

Le dichiarazioni di Paoletti (Confcommercio)

«Crediamo che la “Barcolana” – spiega Antonio Paoletti, presidente della Confcommercio giuliana – costituisca probabilmente l’evento per eccellenza della città, non solo sotto il profilo della visibilità per Trieste e l’intero territorio regionale, ma anche in termini di ritorno economico a beneficio soprattutto delle aziende dei nostri settori. Da qui pertanto la nostra idea di contribuire alla promozione dell’appuntamento, coinvolgendo le nostre imprese, con l’obiettivo di incentivare il loro appeal in giornate che vedranno una città “sold out”». «D’altronde - prosegue ancora Paoletti - ritengo che eventi di respiro internazionale siano uno degli elementi essenziali per sviluppare e dare concretezza alle grandi potenzialità di crescita della città in chiave turistica, come confermato dal costante incremento di arrivi e presenze degli ultimi anni».

Le parole di Vesnaver (Fipe)

«Barcolana è la più grande festa di Trieste, - sottolinea Bruno Vesnaver, presidente Fipe Trieste - e visto che anche i palazzi che si affacciano sulle Rive si vestiranno dei colori della regata, non potevamo non contribuire anche noi a ravvivare la città, a raccontare Barcolana anche con piccoli dettagli. È giusto che ognuno faccia la sua parte, ed è corretto che chi beneficia di questo grande evento, dia il suo supporto vestendo a festa locali e negozi. Ringrazio anche Dbb srl per essere stata al nostro fianco in questa iniziativa».

Le affermazioni di Gialuz (Società Velica Barcola Grignano)