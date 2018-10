Barcolana 50: chiusura rive e deviazioni autobus

Limitazioni al traffico previste in occasione di Barcolana​50, dalle 14.00 di sabato 13 ottobre alle 15.00 di domenica 14 ottobre e comunque fino al termine delle necessità. Sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in riva Del Mandracchio, riva Caduti per l'Italianità, riva Tre Novembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mercato Vecchio e l’intersezione con piazza Nicolò Tommaseo.

Dalle 17:00 di venerdì 12 ottobre, inoltre, saranno deviate le linee 8, 9, 24 e 30. Possibili rallentamenti e deviazioni su tutta la rete fino a domenica. Il Comune di Trieste consiglia di evitare i mezzi privati in città e usare i mezzi pubblici, oltre a segnalare i parcheggi di interscambio a Barcola-Bovedo, Valmaura, Muggia, quadrivio di Opicina. Usare i mezzi pubblici. Info sulle deviazioni autobus su www.triestetrasporti.it.