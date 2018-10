Il sindaco Dipiazza accoglie la Folgore su molo Audace

Il primo cittadino questa mattina ha atteso l'arrivo dei paracadutisti della Brigata di stanza a Livorno che sono atterrati sul molo più famoso di Trieste dopo un volo complicato dalla bora. Per la Folgore una "prova" in vista del prossimo 4 Novembre, quando i paracadutisti saranno a Trieste per la commemorazione della fine della Prima guerra mondiale