Barcolana, le prime 50 barche

La Barcolana 50 batte tutti i record di partecipazione e segna la vittoria di Spirit of Portopiccolo. La sfidante Tempus Fugit con al timone Mitja Kosmina arriva subito dietro mentre medaglia di bronzo per Way of Life. Grandissima soddisfazione per i fratelli Benussi e per il Presidente della SVBG Mitja Gialuz. Di seguito la classifica delle prime 50 imbarcazioni.

Classifica dei primi dieci alle 14.15

1. Spirit of Portopiccolo (Benussi Furio)

2. Ottica Inn - Tempus Fugit (Ingvall Ludde)

3. Way of Life (Gašper Vinčec)

4. Viriella (Botter Luca)

5. Woodpecker Cube (Rossi Alberto)

6. Pendragon VI A2A (Bodini Lorenzo)

7. Anemos II (Vascotto Vasco)

8. Ancilla Domini (Straniero Andrea)

9. Seven (Rend Gerald)

10. Adriatic Europa (Puh Dusan)