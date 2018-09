"Aspettando Barcolana 50", ecco il video delle regate negli anni Settanta

"Abbiamo ripescato filmati amatoriali e video inediti delle prime Barcolane. Vi aspettiamo nel piazzale di Barcola venerdì 21 e 28 alle 19.30: noi ci mettiamo le pellicole d'epoca e il mega schermo, voi portatevi la sedia". Recita in questo modo il post della regata più affollata al mondo, nella condivisione di un evento importante come "Aspettando Barcolana". Si tratta esattamente di una proiezione con filmati dell'epoca, di quando i video venivano girati in bianco e nero. Gli anni Settanta faranno da sfondo alla suggestiva cornice del porticciolo di Barcola, lì, come dicono in tanti "dove tutto è nato". A musicare la serata il maestro Remo Anzovino.