Il 100 piedi Tempo Fugit lancia la sfida a Spirit of Portopiccolo (FOTO)

Da ieri pomeriggio Barcolana 50 comincia a far sul serio. Dopo le conferenze di presentazione degli eventi collaterali, le mostre, i francobolli, i manifesti e chi più ne ha più ne metta, la regata velica entra nel vivo della competizione. Ieri infatti, Tempo Fugit ha lanciato la sfida al defender Spirit of Portopiccolo, candidandosi alla vittoria finale del cinquantesimo anniversario.

Le caratteristiche tecniche

"Abbiamo cercato questa barca per molto tempo - ha affermato Enrico Zennaro - e possiamo dire che siamo veramente felici di poter gareggiare in Barcolana". Le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione sono spaventose: "La lunghezza arriva a 29 metri che con il bompresso diventano 33, un pescaggio di 6 metri e una superficie velica di bolina di 460 metri quadrati che si trasformano in 1110 in condizioni di vento molto forte". "Prossimo anno toccherà creare la categoria "astronavi" - ha scherzato Mitja Gialuz, presidente della SVBG.

La sfida

La barca ha vinto la Sydney Hobart con il nome Nicorette ed è un Maxi Yacht CQS. Antonio Masoli, Marco Furlan, l'eterno Mitja Kosmina, Enrico Zennaro, Andrea Casali e Andrea Visinitini e lo skipper finlandese Ludde Ingvall (che ha vinto praticamente tutto in giro per il mondo) daranno l'assalto alla cinquantesima edizione di Barcolana. La barca gode della sponsorizzazione di Ottica Inn e della partnership della Lega Italiana Lotta ai Tumori. La sfida a Bolzan, Bressani e ai fratelli Benussi è lanciata.