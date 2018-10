Barcolana 50, Gialuz: "Una giornata eccezionale"

Mitja Gialuz, Presidente della Barcolana dei record a pochi minuti dalla vittoria di Spirit of Portopiccolo ha commentato la regata. "Eccezionale, al di là del record, c'è stata una qualità di partecipazione in mare e a terra al di là di ogni aspettativa. Devo dire che la città era piena di persone tutta la settimana, persone che avevano voglia di divertirsi assieme, di vivere con serenità e con gioia una festa che sta crescendo in maniera esponenziale. Mi sono divertito fino a ieri sera, questa mattina ho iniziato a preoccuparmi. Quando ho visto le Frecce Tricolori - ha concluso Gialuz - sopra gli alberi delle barche mi sono preoccupato, poi quando è partita la regata si è tolta la tensione ed è stata solamente gioia. Da questa sera riposiamo".