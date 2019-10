Barcolana: 500 bambini scopriranno "Alice", il grande pesce in piazza Unità

Quasi 500 bambini delle “materne” parteciperanno venerdì 4 ottobre, alle ore 10.30, in piazza dell'Unità, all’inaugurazione di “Alice”, il “sardone barcolano” di dieci metri ottenuto riutilizzando circa diecimila bottiglie di plastica raccolte sul territorio durante l’estate. In occasione della “Barcolana 51” l’Assessorato alla Scuola, Educazione, Università e Ricerca del Comune di Trieste ha organizzato l’iniziativa “Salutiamo Alice” espressamente dedicata ai piccoli frequentatori delle Scuole dell’Infanzia comunali.

L'installazione

L'inconsueta installazione artistica è nata – come noto - per sensibilizzare e sostenere la raccolta differenziata delle plastiche e dimostrare come anche uno scarto possa generare arte e bellezza. E proprio l'educazione ambientale – sottolinea l’Assessore comunale alla Scuola ed Educazione Angela Brandi - è uno dei temi portanti che fa da sfondo alle progettualità didattico- formative dei Servizi Educativi del Comune di Trieste, che in materia di sostenibilità ambientale promuovono e sostengono da anni progetti legati al riciclo e al riutilizzo dei materiali nei laboratori espressivo-manuali.

L'attenzione per le nuove generazioni

I bambini delle Scuole dell’Infanzia hanno appunto lavorato su queste tematiche in queste settimane e venerdì mattina sarà la miglior occasione per presentare e consegnare i loro lavori all’Assessore Brandi e al Presidente della “Barcolana” Mitja Gialuz in concomitanza con lo “scoprimento” del grande pesce di plastica. Anche questo vorrà essere un gesto simbolico di rispetto e tutela del mare da trasmettere alle nuove generazioni.