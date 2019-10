L'ultimo di Barcolana51 presented by Generali è il 50 piedi Xeinos (FOTO)

E’ un equipaggio composto da medici dentisti serbi, montenegrini e italiani (dalla Brianza) l’ultimo arrivato di Barcolana51 presented by Generali. Il team, a bordo del Comet 50 Xeinos, ha tagliato il traguardo pochi secondi prima delle 18, accolto dal presidente della Società velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, e dal responsabile internazionalizzazione della Barcolana, Dean Bassi. Con un gommone, il presidente si è recato al traguardo per festeggiare con l’ultimo, al quale va il nuovo trofeo, presentato nei giorni scorsi, che sottolinea lo spirito originario dell’evento. “E’ stato un vero piacere festeggiare con l’ultimo al traguardo - ha detto Gialuz - il clima a bordo era eccezionale, e abbiamo condiviso un bellissimo momento di grande passione per lo sport e per il mare”.