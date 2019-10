Barcolana 51, il vincitore Gašper Vincec: “Mi sono sentito a casa" (VIDEO)

L'armatore di Way of life: "Tutto è andato liscio, siamo stati fortunati con il vento che veniva dalla prima boa e siamo stati sempre primi. Siamo stati i più intelligenti e abbiamo scelto le vele giuste. Non sempre saper manovrare una barca grande significa saper andare in barca”