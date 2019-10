Barcolana Chef, l'evento di beneficenza che unisce la vela alla cucina

Ci sono ancora posti disponibili per l'imperdibile evento di domani 5 ottobre che porta il nome di Barcolana Chef e che unisce la vela e l'alta cucina nel segno della beneficenza. La cena, organizzata in collaborazione tra lo storico sodalizio barcolano, Illycaffè e l'Harry's Piccolo di piazza Unità, è arrivata alla sua quinta edizione e presenta alcuni tra i più alti nomi della ristorazione italiana.

Gli chef che cucineranno domani

Gli chef che domani sera presenteranno le loro creazioni sono Claudio Sadler (Sadler, Milano), Tomaz Kavcic (Gostilna Pri Lojzetu, Zemono, Vipava), Eugenio Boer (BU:R, Milano), Matteo Metullio, Davide De Pra, Alessandro Buffa (Harry’s Piccolo), Iside De Cesare (La Parolina, Trevinano), Alessio Longhini (Stube Gourmet, Asiago), Terry Giacomello (Ristorante Inkiostro, Parma), Graziano Prest (Tivoli, Cortina d'Ampezzo), Simone Padoan (i Tigli, San Bonifacio), Franco Favaretto (Baccaladivino, Mestre), Antonio Tufano (Harry’s Pasticceria, Trieste) e Lorenzo Bensi (Harry’s Gelato, Trieste).

I cuochi d'eccezione saranno ospitati nella nuovissima struttura allestita per l’occasione da Barcolana in Piazza Unità d'Italia e al piacere del fine dining si accompagnerà quello della musica, con la performance dell’eclettico Martux_M che si esibirà in un visual live set concepito per l’evento, per sensibilizzare e ricordare a tutti che i nostri mari sono in pericolo. Per mantenere la tradizione di Barcolana Chef, domenica 6 ottobre gli chef vestiranno per un giorno i panni di velisti e, assistiti da skipper professionisti, dedicheranno un giorno a vivere la vela.

Il ricavato della cena

Il ricavato della vendita dei biglietti d'ingresso all'evento sarà devoluto al WWF a sostegno di un progetto per la tutela dei mari dalle plastiche. Acquistando il pacchetto degustazione al prezzo di 105 euro, sarà possibile assaggiare tutte le creazioni degli chef. Grazie alla partnership con Musement, i biglietti per la degustazione sono disponibili online sul sito web www.barcolana.it. L'evento vedrà protagonisti anche una serie di partner d'eccellenza come Prosecco DOC, Acqua Dolomia, Ferrari e Meteri.