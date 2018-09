Matteo Metullio e Antonia Klugmann saranno le stelle di Barcolana Chef

"La Barcolana è Trieste e Trieste è la Barcolana". Le parole sono del giovane chef stellato Matteo Metullio che sarà una delle star della V edizione di Barcolana Chef, prevista per la sera del 10 ottobre presso i Duchi in piazza Unità. Metullio avrà come compagni di cucina altri otto chef, rigorosamente stellati, tra cui anche la triestina Antonia Klugmann del ristorante L'Argine a Vencò.

Il commento del presidente Gialuz

"Con questo evento - ha dichiarato il presidente della Barcolana Mitja Gialuz - vogliamo aprire la manifestazione alla città. In totale saranno 12 le stelle Michelin ad essere presenti all'evento, che rappresenta un format unico e che proprio per questo motivo abbiamo deciso di portare nell'agorà. In passato Barcolana Chef rappresentava una manifestazione chiusa al pubblico mentre da quest'anno chiunque potrà parteciparvi".

Il territorio

"La concentrazione di stelle che avremo quella sera - ha continuato Gialuz - parte da un presupposto e quindi dalla base: il percorso enogastronomico infatti partirà dal territorio proprio con la presenza di Matteo e Antonia. All'interno della serata poi spazio alle migliori espressioni delle nostre terre. I posti saranno circa 200 (a seconda del tempo ci sarà la possibilità di avere qualche posto in più ndr) e partecipare alla cena costerà 70 euro a testa. Il ricavato - ha concluso il presidente della SVBG - verrà interamente devoluto all'ospedale infantile Burlo Garofolo, che già l'anno scorso era stato beneficiario di oltre 30mila euro donati grazie alle donazioni raccolte durante il concerto di Francesco Gabbani".

Lo chef triestino

Matteo Metullio ha raggiunto nel corso degli anni uno dei livelli di cucina più alti a livello nazionale. Ha conseguito ben due stelle Michelin grazie al lavoro svolto all'interno del ristorante di San Cassiano La Siriola. "Sono veramente contento di poter dare il mio contributo a Barcolana Chef e in generale a Trieste. Poco meno di un anno fa è partita la collaborazione con il ristorante de I Duchi e stiamo facendo veramente un grande lavoro. Sono contento di poter dire di essere l'unico chef che partecipa a Barcolana Chef fin dal primo anno". Per quanto riguarda la serata Metullio ha riservato qualche anticipazione: "Mi piacerebbe poter superare i 200 partecipanti, ma questo dipende un po' dal tempo. Per il resto, probabilmente la cena sarà realizzata grazie ad una organizzazione dei tavoli a ferro di cavallo tutto attorno all'entrata del ristorante. Ci saranno produttori di vino, piatti curati personalmente dagli chef. Poi - ha concluso Metullio - il legame con la vela resta: la mattina dopo infatti regateremo nel nostro golfo".

Gli altri chef

Le altre sette stelle che cucineranno per le 200 persone saranno Eugenio Boer, Caterina Ceraudo, Pino Cuttaia, Alfio Ghezzi, Giancarlo Morelli, Claudio Sadler e Luigi Taglienti.