La Barcolana approda in Asia, Gialuz agli oscar della vela cinesi

Il presidente della Società Velica Barcola Grignano, Mitja Gialuz, è intervenuto all'annuale assemblea della Federazione della vela cinese a Haikou e ha promosso la regata più affollata al mondo davanti alle massime autorità del settore, a 100 principali circoli velici e ai rappresentanti di una trentina di città di mare. La visita dei vertici della Barcolana, assieme al presidente della Federazione mondiale della vela Kim Andersen, ha avuto come obiettivo l'illustrazione della storica regata al panorama della vela cinese.

La grande emozione

"Un grande onore e un importante riconoscimento - ha riferito Gialuz all'Ansa - e un'occasione unica per promuovere Trieste, il suo legame con la Cina nel quadro della via della Seta e lavorare ancora più intensamente nell'internazionalizzazione della manifestazione". Durante la cerimonia, Gialuz ha premiato il velista dell'anno cinese e consegnato la polo della regata triestina alla presidente della Federazione cinese. "Sono ancora emozionato" ha scritto il numero uno di Barcolana in un post sul suo profilo Facebook.