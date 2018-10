Barcolana in elicottero: arrivano i voli panoramici per seguire la regata

Si chiama Barcolana Watch Experience ed è un pacchetto novità per seguire la regata e scoprire dall’alto le bellezze di Trieste e del Golfo: domenica 14 ottobre, infatti, grazie alla partnership Elifriulia - Barcolana, sarà possibile sorvolare il territorio triestino e osservare l’emozionante gara a bordo di un elicottero AS 350 B3 Ecureil, prodotto da Airbus.

Con partenza da Porto Lido a partire dalle 9 di mattina, ogni dodici minuti e per tutta la giornata, sono previsti voli panoramici con l’elicottero di Elifriulia che trasporterà un massimo di cinque persone per una durata effettiva di volo di dieci minuti. Oltre a fornire il servizio Watch Experience, proposto per la prima volta quest’anno, Elifriulia si occupa anche delle riprese aeree e fotografiche della Barcolana da oltre 25 anni, tra cui servizi giornalistici in diretta e fotografie che portano la firma di professionisti di fama internazionale specializzati nel settore.

Tutte le informazioni sul pacchetto Watch Experience sono recuperabili all’Info Point del Villaggio Barcolana 50, sul sito barcolana.it, oppure scrivendo a civado@cividiniviaggi.it ; tel. 040-3789340.