Barcolana, presentata a Palazzo Chigi la 50esima edizione

Una grande festa di mare, dedicata a tutti. Oggi la Barcolana è stata presentata a Palazzo Chigi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, on. Giancarlo Giorgetti, con il presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il presidente della società velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz. Nella Sala degli Arazzi si è parlato di Barcolana, e di quanto la passione per il mare possa unire le persone e creare un racconto condiviso.

“ Oggi presentiamo con il Governo, il CONI e la Regione FVG la cinquantesima edizione della Barcolana - ha commentato il presidente della SVBG Mitja Gialuz - portiamo con noi lo spirito dei soci fondatori e di quanti ci hanno preceduti nell’organizzare questo evento. Sarà una Barcolana speciale, per la quale Trieste tutta si sta preparando ”.

“La Barcolana fa parte della storia di Trieste, un evento di assoluto rilievo internazionale che valorizza e promuove l’intera regione e che si propone come una grande festa popolare in grado di coinvolgere tutti, calamitando l’attenzione sulla città per parecchi giorni” , ha dichiarato il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, mentre Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha evidenziato come la Barcolana “permetta di focalizzare l’attenzione su Trieste e sul ruolo che la città giuliana ha nel mondo dello sport. Barcolana fa conoscere il talento sportivo dell’Italia nel mondo”. Il Sottosegretario con delega allo Sport Giorgetti ha focalizzato l’attenzione sul ruolo popolare dell’evento e di coinvolgimento del pubblico che Barcolana garantisce e offre alla città.

Nel corso della conferenza stampa la RAI, presente con il direttore del Palinsesto Ciannamea, ha presentato il proprio impegno come main media partner della Barcolana. Barcolana 50 è in programma da venerdì 5 a domenica 14 ottobre 2018: dieci giorni di grande festa a terra e in mare, con oltre 400 eventi tra vela, sport acquatici, cultura, arte, attività sociali ed educative, tutte a tema mare . La regata dei record si svolge come da tradizione la seconda domenica di ottobre, il 14, con numerosi sfidanti già accreditati per la vittoria finale e la presenza di velisti da tutto il mondo.