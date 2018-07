Partita la Barcolana 50 (FOTO)

È stata presentata questa mattina la tanto attesa 50esima edizione della Barcolana.

Mitja Gialuz, presidente della Società Velica Barcola Grignano dichiara: «Mi sento emozionato, quest'anno si tratta davvero di una sfida qualitativa. Nel 2017 ci sono stati ben 2101 iscritti, è una grande responsabilità».

«Tanti i valori promossi da Barcolana, - continua il presidente - vogliamo innanzitutto tornare alla semplicità: per questo come simbolo è stata scelta una passera, progettata da Federico Lenardon, simbolo per iniziare da dove siamo partiti». «Il primo iscritto - rivela - è stato un friulano. Parliamo di un evento che dà un contributo importante a tutta la regione».

Il sindaco Roberto Dipiazza anticipa poi: «Saranno presenti per l'occasione le frecce tricolori. Ci sarà un mega parcheggio per risolvere la viabilità della zona. Grande la collaborazione da parte di tutti. Per la data della Barcolana sarà tutto pronto». «È un momento magico per Trieste- conclude con soddisfazione il sindaco-».

Ad interventire anche l'assessore al Turismo Sergio Bini che ringrazia: «Perché quando organizzate l'evento della regione bisogna solo dire grazie. La Barcolana è conosciuta in tutto il mondo, è una festa per l'intero Friuli Venezia Giulia. È bella vissuta in mare ma lo è altrettanto da terra. Emozioni, questa è la parola importante. In quelle giornate - aggiunge - potenzieremo la comunicazione per promuovere il tutto».