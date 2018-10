Alberghi durante Barcolana, fino a 1500 Euro per una camera

Si sa, ogni grande evento porta con sé frotte di visitatori, turisti, amici dei residenti che con la scusa dei giorni di festa tornano a trovare vecchi compagni di scorribande. Barcolana è un evento internazionale: fa gareggiare velisti da tutte le parti del mondo, sovrintende alla competizione sportiva tra migliaia di imbarcazioni, produce cultura del mare e della terra attraverso mostre, eventi, manifestazioni. Barcolana porta musicisti, organizza spettacoli di teatro, regate per i campioni del futuro, trasforma l'evento velico in nuoto, escusioni a bordo del Vespucci, inaugurazione di murales nelle periferie e, solo per concludere la lista (impossibile da sintetizzare, un po' come i 50 anni di storie), fa beneficenza agli ospedali del territorio. Dimenticavamo: Barcolana Chef, una cena per oltre 200 persone il cui ricavato aiuterà i bisognosi.

Abbiamo pensato di prenotare due notti a Trieste

Discutendo di ospitalità e accoglienza, non si può non pensare all'indotto di cui il sodalizio di Barcola è indirettamente responsabile: alberghi e pernottamenti alle stelle, tutto pieno, la soddisfazione degli albergatori e degli addetti ai lavori, e chi più ne ha più ne metta. E se fingessimo di essere una coppia desiderosa di passare a Trieste le due notti precedenti alla regata, magari dando un'occhiata un po' in giro, visitando qualche monumento, organizzando una tre giorni all'ombra di San Giusto? Se pensassimo di affidarci agli strumenti più immediati e per certi versi più semplici (booking.com o air bnb per esempio) per "bloccare" una camera doppia, in un albergo non troppo distante dal centro ma neanche in piazza Unità? Ci siamo armati di pazienza e, grazie ad una ricerca abbastanza rapida, ecco a voi la "Barcolana" per chi viene da fuori.

Due notti a Trieste: in alcuni casi anche più di 1000 Euro

La schermata iniziale del sito recita: "Il 97 per cento delle strutture di Trieste non è disponibile sul nostro sito nelle tue date. Hai pensato a scegliere qualcosa nei dintorni?". I dintorni che vengono indicati (al momento della ricerca) sono Grado, Portorose e Sistiana, rispettivamente 78, 79 e 57 per cento più economici rispetto al capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Ma andiamo con ordine: check-in il 12 ottobre (venerdì) e check-out domenica 14 ottobre. La schermata indica, per due adulti, 13 strutture trovate. Il bestseller di booking.com per le due notti a Trieste che precedono la Barcolana è l'Hotel Letterario Victoria, con il prezzo di 1078 euro, colazione inclusa, senza pagamento anticipato e cancellazione gratuita. Albergo al Viale di due Euro più caro (1080, sempre con colazione inclusa, senza pagamento anticipato e cancellazione gratuita). L'hotel Barbacan nell'omonima piazzetta, ritrovo di moltissimi giovani triestini, arriva a 1200 euro, mentre Le Rive del Revoltella nel momento in cui viene scritto l'articolo (16.45 dell'8 ottobre) sono a 1340 Euro (casa vacanze di 105 metri quadrati. L'Hotel Coppe nello stesso momento è a 1518 Euro (suite) mentre poi si scende sui 500 Euro circa per alcuni il Bed and Breakfast Empire, il Miramare Luxury Suites e altri. Le recensioni che si trovano sono tutte estremamente positive - anche se certamente sono legate a finestre temporali meno frequentate. Anche per il Greif booking.com propone una camera matrimoniale sopra i 1000 Euro.

Una notte sola

La notte prima della Barcolana a Trieste va dai 400 ai 700 euro e gli alberghi disponibili sono solo 4: questa la situazione su Booking.com sei giorni prima della regata. Volendo prenotare oggi, lunedì 8 ottobre, scopriamo che la Barcolana è davvero democratica come si dice: le stelle non valgono più niente e i prezzi di un hotel a cinque stelle (700 euro) si discostano di soli due euro da un quattro stelle (698 euro) e a soli 20 euro da un albergo a 3 stelle. E quando una stella vale due euro e due ne valgono venti si scopre che la discriminante non è più il lusso, ma la prossimità al mare e al Villaggio Barcolana. Basti pensare che l'ultima camera rimasta in resort a Portopiccolo (369 euro) non vale quanto un semplice e sobrio B&B a soli 400 metri dal centro (400 euro). Per scendere a 160 euro bisogna andare in un grazioso B&B di Duino, e per spenderne 100 si deve stare a Monfalcone e affrontare il traffico il mattino dopo.

Air Bnb

Sul famoso sito nel momento in cui viene scritto questo articolo, ci sono alcune stanze o interi appartamenti dove poter passare due notti. Per quelle due date, appartamento a Barcola a 356 Euro (comprensivi di 57 Euro per le pulizie) con parcheggio gratuito incluso. Questo appartamento può ospitare fino a quattro persone.

Barcolana, un indotto per tutta la città

La regata ha iniziato a produrre questo impatto su Trieste e dintorni da circa una decina d'anni. L'idea di spalmare la manifestazione su due settimane (ma parlandone alla fine quasi tutto l'anno), ha permesso una distribuzione capillare dei molti che vengono attratti dalla regata e dalle particolarità della città. La Barcolana stessa - grazie all'ufficio stampa, una vera e propria macchina - assume così il ruolo di grande catalizzatore, magnete che attira le persone, eserciti di appassionati, turisti, persone che decidono di passare un weekend lassù in cima all'Adriatico. E come in tutte le situazioni favorevoli, anche i prezzi tendono a salire - o a non essere indicativi di tutta la stagione turistica. La regata più affollata al mondo è di conseguenza, la principale candidata assieme al futuro riutilizzo del Porto vecchio, di un benessere che, stando a ciò che si può "raccogliere" online, deve essere certamente diffuso. Momentaneo e quindi a picchi. Ma pur sempre un segnale che non si può sottovalutare.

I dati inseriti nell'articolo sono stati "registrati" ieri pomeriggio. Consapevoli che i prezzi tendono ad oscillare, l'articolo ha ripreso esattamente gli elementi presenti sul sito in quel momento.