"Suite Verdi": i due studenti del Tartini Bartoli e Coppola vincono in Cile con le originali partiture

Sono Silvio Bartoli e Davide Coppola, due studenti del Conservatorio Tartini di Trieste, i vincitori dell'originale premio di composizione indetto dal direttore artistico dell'Orchestra da Camera di Valdivia (Cile) Emmanuele Baldini, che aveva commissionato la scrittura di una partitura dedicata a Giuseppe Verdi, eseguita il 27 e 28 aprile 2018 a Valdivia con il titolo "Suite Verdi".

All’iniziativa avevano partecipato anche gli studenti Michele Montagner e Lorenzo Visentin. Il pubblico e i musicisti dell'orchestra hanno votato i due lavori di Bartoli e Coppola che hanno così conquistato il premio in palio, ovvero la commissione di una partitura originale per ciascuno dei due giovani compositori.

I brani saranno eseguiti a Valdivia in prima esecuzione assoluta nella stagione 2019 dell' Orchestra da Camera, sotto la direzione del violinista Emmanuele Baldini, da anni rinomata spalla della OSESP di S. Paolo-Brasile. I partecipanti al premio sono tutti allievi della classe di Composizione di Fabio Nieder al Conservatorio Tartini. La partitura eseguita era strutturata in forma di Suite, divisa in quattro movimenti, firmati ciascuno da uno dei quattro allievi della Scuola di Composizione, e si snodava partendo da citazioni di celebri temi verdiani.