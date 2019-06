Il baseball triestino è in panchina

Su sollecitazione della ASD Junior Alpina Baseball Softball, la commissione trasparenza presieduta dalla consigliera pentastellata Cristina Bertoni ha affrontato oggi la situazione del campo di baseball di Prosecco e del campo sportivo militare di Villa Opicina.

Un problema non da poco dato che l'unica società di baseball a Trieste non ha a disposizione un campo da ben due anni.

"La situazione non è semplice. Abbiamo provato più volte a rivolgerci al Comune ma, nonostante le innumerevoli email, non abbiamo avuto risposta. Il 16 aprile abbiamo organizzato una manifestazione in piazza Unità attirando, finalmente, l'attenzione dell'Assessore Rossi". Ha dichiarato il Presidente dell'ASD Junior Alpina Baseball Softball. "Purtroppo dopo un mese e mezzo non è successo nulla. Ad oggi siamo riusciti a continuare ad allenarci e a giocare grazie all'aiuto delle società dell'isontino. Un grande sostegno anche se il fatto di doversi spostare continuamente non è dispendioso".

Durante la commissione è finalmente emersa la questione: la Junior Alpina non ha la possibilità di gestire ed utilizzare né l’impianto di Prosecco né quello di Villa Opicina perché nel primo caso l’impianto di proprietà comunale è in condizioni di abbandono e non essendo a norma non può essere dato in concessione mentre per il campo sportivo militare la società è chiamata a demolire un capanno realizzato a suo tempo con soldi pubblici in presenza di un divieto di accesso all’area da parte del demanio militare.

"Entrambi i campi, per motivi differenti, non possono essere utilizzati. Finalmente la situazione è stata approfondita. Sono molto soddisfatto dell'esito della commissione - aggiunge il Presidente - in quanto tutte le parti politiche hanno capito il problema. Il prossimo passo sarà portare la mozione, già presentata e passata per la V commisione, al prossimo Consiglio comunale".

Soddisfazione anche da parte della consigliera Bertoli: “Sono lieta di aver convocato questa commissione sul tema - prosegue Bertoni - perché è emersa una forte volontà politica trasversale per arrivare ad una risoluzione che consenta a questo sport di continuare ad essere praticato nella nostra città. Vedremo quindi se alle parole seguiranno i fatti”.