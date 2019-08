Ciclista colpito da un fulmine a Basovizza, è gravissimo

Un cinquantenne triestino in sella alla sua bicicletta è stato centrato da un fulmine sul sentiero Ressel a Basovizza. A trovare l'uomo in arresto cardiaco sono stati alcuni passanti che stavano correndo proprio lungo la traccia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo circa 15 minuti di rianimazione cardiopolmonare sono riusciti a rianimare l'uomo che, intubato, è stato portato a Cattinara in codice rosso, in condizioni molto gravi nel reparto di terapia intensiva e in prognosi riservata.

La notizia è in aggiornamento