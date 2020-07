"Basta cicche", volontari ripuliscono la Pineta di Barcola: riempite 14 bottiglie di mozziconi

Sono ben 14 le bottiglie riempite di mozziconi di sigaretta grazie a "Basta cicche", l'operazione di pulizia della Pineta di Barcola organizzata da All Sail in collaborazione con TriesteAltruista, sempre molto attenta all'informazione e all'educazione ambientale. Il risultato è stato raggiunto nel pomeriggio di oggi, 2 luglio, in due ore. "Quello che abbiamo compiuto oggi è un semplice gesto che non dovrebbe avere bisogno di pubblicità e di eventi, ma dovrebbe venire spontaneo" ha scritto in un post su Facebook il consigliere Gianluca Parisi, che ha aderito all'iniziativa. "Quante volte - continua - ci siamo trovati davanti ad una sigaretta e l'abbiamo lasciata lì? Quante volte, dopo aver fumato, a cicca ancora accesa, l'abbiamo buttata per terra?" Il post si conclude con un invito a tutti a fare la propria parte.

