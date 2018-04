Basta code ai supermercati e borse pesanti: a Trieste arriva la spesa on-line

Code lunghe e infinite? Casse automatiche che si rifiutano di rispondere ai comandi? Amici a cena ma la vostra agenda è piena di impegni? Non preoccupatevi, da oggi la spesa si può fare anche on-line comodamente da casa vostra o dall'ufficio grazie a "La spesa da te", nome della piattaforma. È l'idea del giovanissimo Erik Pastore, in collaborazione con un'altra azienda fondata da giovani under 30, che porta a Trieste per la prima volta una novità di questo genere.

«Abbiamo pensato di dare un servizio in più a Trieste per tutti coloro che non hanno tempo o per quelli che hanno difficoltà a muoversi. Il nostro sito permette infatti agli utenti di ottimizzare il tempo senza rinunciare alla qualità e alla comodità!» ha dichiarato Erik.

Infatti vi basterà andare sul loro sito, scegliere i prodotti che vi interessano e pagare direttamente alla consegna in contanti o comodamente con il bancomat/carta. Troverete una vasta gamma di marchi, prodotti alimentari e non, presenti nella maggior parte dei supermercati. Il sito è pensato soprattutto per gli anziani o chi, come detto, ha difficoltà ad uscire di casa o essere autonomo: l'ordine si potrà destinare anche a terzi inserendo l'indirizzo desiderato.

«È un servizio alla città, valido in tutta la provincia di Trieste. Saremo sempre attivi. Pioggia o bora? Noi siamo sempre pronti. Il sito è già on-line con un angolo dedicato alle offerte!» conclude l'ideatore. Non vi resta che provare!