Bastiani e Rolex: lusso e gioielli sbarcano in via San Nicolò (FOTO)

Sbarca in via San Nicolò 24 il nuovo punto vendita di Bastiani che,dal 1999 con La Montre di via Roma, è il punto di riferimento triestino per gioielli e orologi.

La suspance in questi mesi è stata grande: proprio in via San Nicolò, il logo del grande marchio di orologi di lusso ha dominato per circa due mesi, fino all'apertura ufficiale di mercoledì 13 giugno.

«L'inaugurazione è stata un successo e c'è stata una grande affluenza, davvero oltre le mie aspettative -ha dichiarato il titolare Paolo Bastiani -Molti pensavano si trattasse di un monomarca. Rolex è decisamente il marchio più importante ma il punto vendita è a tutti gli effetti un multibrand»

Infatti, oltre a Rolex, potrete trovare anche Cartier, Leo Pizzo, Mont Blanc, Serafino Consoli, e tantissimi altri. Ovviamente per lui e per lei.

«Personalmente mi occupo di questo tipo di mercato dal 1991. Quest'anno ho deciso di fare un passo in più. Trieste in questi anni ha avuto una crescita turistica davvero esponenziale: sloveni, croati ma anche tedeschi, austriaci e qualche cinese. Ho deciso quindi di aprire proprio in via San Nicolò, un passaggio pedonale dove c'è una grande flusso con l'obiettivo di ampliare la mia clientela».

E tornando agli orologi, il pezzo più raro attualmente in negozio? «Al momento è il Daytona in platino. I pezzi più rari non sono quelli più costosi ma quelli che Rolex consegna con estrema cautela. Ci sono infatti pochissimi pezzi, ormai controla il mercato in maniera minuziosa - ha spiegato Bastiani- Ultimamente avevamo anche in esposizione, anch'essi molto richiesti, i modelli in acciaio direttamente da Basilea 2018»..

