Baywatch a Trieste diventa "Femountoch", il VIDEO virale

I Topolini in versione vintage in un video di Lorenzo Pilat e il video del motoscafo impazzito ai Filtri (notizia reale di una settimana fa) si sovrappongono alla sigla della celebre serie Tv "Baywatch". Questo è il video realizzato dalla pagina Facebook L'Osservatore Memante - MKL, descritto come "Il racconto di un'estate caldi$$ima al Topolino n.10". Video che sta diventando virale sul web e che in mezza giornata ha superato le 2500 visualizzazioni.

