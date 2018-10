Sociale: Bazzara dona 10 calciobalilla ai bambini colpiti dal sisma

Ad ottobre scorso, la terza edizione del Trieste Coffee Expert - evento triestino ideato dai fratelli Bazzara che riunisce i protagonisti del comparto caffè Italia con l’obiettivo di “fare rete” ed individuare strategie e soluzioni per affrontare le sfide poste dai mercati -, è stata anche l’occasione per dare l’avvio ad un’azione corale da parte della Bazzara Espresso e degli sponsor dell’evento per la realizzazione di dieci calcio-balilla professionali da donare ai paesi del centro Italia colpiti dal sisma lo scorso anno.

Qualche minuto di allegria

Un pensiero per regalare almeno qualche minuto di allegria e serenità ai bambini. Il Club 41 (Club Service presente in tutta Italia) il cui motto è “possano le catene dell’amicizia non arrugginire mai” si occuperà del trasporto, montaggio e istallazione dei calcetti. Opera iniziata pochi giorni fa: sabato 6 ottobre, infatti -alla presenza del vicesindaco Michele Franchi- è stato consegnato il primo calcetto alla scuola prefabbricata di Arquata del Tronto, subito simpaticamente “assalito” dai bambini del luogo. Prossimamente gli altri calcetti saranno affidati ai nuovi centri polifunzionali dei paesi di Pescara del Tronto, Amatrice, Accumuli, Visso, Camerino, Muccia, Pieve Torina, Montemonaco, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera e Amandola.

Unire le forze

“Siamo certi - affermano Franco e Mauro Bazzara - che questa nostra piccola iniziativa potrà fungere da stimolo al comparto caffeicolo affinché si riveli essere la prima di una lunga serie. Bisogna unire le forze in aiuto a chi in un attimo ha perso tutto. Non li dimentichiamo. Ma per questo primo traguardo raggiunto vogliamo ringraziare non solo gli sponsor delle nostre iniziative ma anche dedicare un grande abbraccio agli amici del Club 41 Ascoli: Domenico Vannicola (Past Pres. Nazionale); Corrado Alfonzi (Past Pres); Nerio Castellano (Presidente); Gianluca Lelii (Vice Presidente); Pietro Marini (Segretario); Cesare Buonfigli (Webmaster)”.

Gallery