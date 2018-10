Bazzara: una grande realtà triestina alla TriestEspresso Expo 2018

Bazzara, torrefazione triestina che da anni esporta miscele espresso di alta qualità, anche quest’anno sarà presente alla TriestEspresso Expo con due Stand (12 e 49) presso il Padiglione 27. Lo stand 49 sarà interamente dedicato a promuovere le miscela più pregiata, ovvero il Dodicigrancru: una blend che propone uno straordinario equilibrio fra 12 dei migliori caffè arabica del mondo.

Miscela che rappresenta anche un punto di svolta nelle strategie dei fratelli Bazzara perché da quest’anno non viene proposta solamente in grani ma anche in quattro formati porzionati, un modo per soddisfare l’interesse di tutti quegli amanti dei prodotti gourmet che vogliono gustarsi anche a casa un espresso in grado di garantire una perfetta armonia tra acidità e amarezza, accoppiata con un retrogusto speziato e sapori che ricordano arancia candita e nocciola.

Nello stand principale invece verranno servite le altre miscele ma troverà spazio anche un corner Bazzara Academy, dove si potranno acquistare i tre famosi libri dedicati al caffè scritti dai fratelli Bazzara e dove verranno illustrati i nuovi percorsi di formazione sugli universi sensoriali legati al nero elisir. Uno fra tutti Coffee Sommellerie: corso che fornirà le basi per valutare in maniera oggettiva un caffè partendo dalla selezione dei chicchi di verde fino ad ottenere il profilo ideale di tostatura per ogni preparazione e che tratterà in maniera dettagliata anche le tecniche di abbinamento e servizio. Ovviamente presso il corner della Bazzara Aca- demy ci si potrà informare anche sull’offerta legata ai moduli SCA e IIAC.

Il centro di formazione triestino infatti è stata la prima struttura in Italia certificata in qualità di SCA Premier Training Campus per tutti i moduli del Coffee Skills Program ed è riconosciuta come IIAC Academy. Inoltre è fra i soci che hanno dato vita alla Conferenza delle Accademie - il gruppo delle eccellenze formative italiane. -- Bazzara Srl oggi è una realtà presente su 25 mercati internazionali con sei diverse miscele, alle quali affianca undici monorigini e che, attraverso la propria Academy, offre corsi di formazione altamente specializzati. Scegliere le miscele Bazzara significa garantirsi un caffè che rispetta la tradizione della qualità artigianale: tostatu- ra lenta e separata delle diverse origini, selezionate solamente fra le migliori varietà di Arabica e Robusta. Torrefattori per tradizione familiare, i fratelli Bazzara iniziano con il marchio Brasiliana Caffè – Industria Triestina del Caffè dal 1966, affermandosi parallelamente anche nell’esportazione di importanti marchi italiani per l’intero settore HoReCa.