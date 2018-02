Risse, spaccio e schiamazzi: chiusa la Sisal di via Beccaria

Dopo i recenti e frequenti momenti di tensione nella sala scommesse Match Point Sisal di via Beccaria, il locale è stato chiuso su disposizione del questore. Il provvedimento è stato preso in seguito ai numerosi episodi di violenza che si sono verificati al suo interno.

Diverse sono state le segnalazioni dei residenti: risse, spaccio e grida erano diventati una routine, come gli ormai abituali interventi delle forze dell'ordine. Vano anche il tentativo dei gestori di inserire un buttafuori.

La chiusura, scattata base dell'art. 100 del Testo unico delle leggi in materia di sicurezza, si protrarrà per otto giorni.