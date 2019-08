Beccato ad urinare sui muri in centro: 23enne multato

Beve qualche bicchiere di troppo, non riesce l'impellente bisogno fisiologico, trova il primo angolo e urina. E' successo questa notte in via Boccardi-angolo via Cadorna dove un 23 enne triestino, E.B., in palese stato di alterazione alcolica, è stato beccato da una volante della Polizia. Il gesto gli è costato caro: gli sono state notificate, infatti, le sanzioni amministrative per ubriachezza e per la violazione dell’art. 27 del regolamento comunale per la lordura del suolo urbano mediante minzione.

