Bel tempo ma aumenterà l'umidità, le previsioni per domani

Per la giornata di domani lunedì 5 agosto l'Osmer prevede cielo in genere poco nuvoloso; dal pomeriggio variabile sui monti dove sarà possibile qualche locale rovescio o temporale, più probabile verso il Cadore. L'atmosfera tenderà ad essere più umida.

Martedì 6 agosto

Sulla costa cielo in genere sereno, in pianura poco nuvoloso con atmosfera afosa, sui monti variabilità con rovesci sparsi e locali temporali dal pomeriggio. In serata non si esclude qualche temporale anche in pianura.

Mercoledì 7 agosto

Prevalenza di sole sulla costa e di nubi sui monti, dove dal pomeriggio saranno probabili temporali, possibili anche in pianura. Gli eventuali temporali potranno essere forti. Atmosfera ancora afosa.