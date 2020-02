Benzina in Slovenia: da oggi costa ancora meno

I prezzi della benzina e del gasolio senza piombo saranno più bassi in Slovenia, il cambio è già scattato dalla mezzanotte di oggi, 11 febbraio. Come riporta il Primorski Dnevnik la benzina costerà tre centesimi in meno e il diesel quasi cinque. Per un litro di benzina senza piombo da 95 ottani dovranno essere detratti 1,255 euro dovranno nelle stazioni di servizio al di fuori dell'autostrada e delle superstrade, ossia 3,2 centesimi in meno, mentre un litro di carburante diesel costerà 1,193 euro, cioè 4,9 centesimi in meno.

I commercianti di petrolio stabiliscono i prezzi di benzina e olio combustibile da 100 ottani e della benzina e diesel da 95 ottani nelle stazioni di servizio sulle autostrade e nelle superstrade sono determinati da soli. Nel resto del paese i prezzi di benzina e diesel da 95 ottani sono regolati e uniformati.