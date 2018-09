Bestemmiare in pubblico, Polidori accoglie la mozione di Tuiach

La mozione del consigliere comunale Fabio Tuiach contro le bestemmie in pubblico, dopo mesi durante i quali era rimasta sepolta tra decine e decine di mozioni del consiglio comunale, questa mattina è stata accolta dalla Giunta con l'intervento del vicesindaco Paolo Polidori. La "battaglia" morale del forzanovista Tuiach ha fatto registrare un punto a suo favore, anche se la mozione è stata accolta in prima persona dal vicesindaco, senza discussione in aula.

La mozione accolta da Polidori

"Posso dire che per quanto riguarda il lavoro della Polizia Locale - ha riferito Polidori - c'è l'attenzione al fenomeno naturalmente per quello che si può fare. Il sistema delle telecamere a disposizione dei Vigili durante i pattugliamenti, se venisse predisposto potrebbe portare ad ottenere la prova provata della bestemmia, nel caso in cui qualcuno si trovasse a discutere con una persona visibilmente in escandescenze". "I comportamenti illeciti - ha continuato il vicesindaco - e le offese, nel caso fossero pronunciate, potrebbero essere monitorate e registrate così da recuperare i minuti in cui si verifica il fatto, non solo per la bestemmia". "Detto questo - ha concluso Polidori - accolgo la mozione".

Le reazioni dell'aula

L'aula, all'accoglimento della mozione ha rumoreggiato, da destra a sinistra. Il prossimo passo? Sono passati molti mesi dalla presentazione. La discussione non c'è stata. I provvedimenti e gli sviluppi futuri? In questi casi il calendario gregoriano verrà in aiuto alle coscienze.