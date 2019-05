Bianco fa il bis con la cucina napoletana (FOTO)

Bianco raddoppia con una nuova apertura sul canale di Ponterosso. Dopo il successo della pizzeria in via Diaz, il titolare Renzo ha deciso di fare il bis puntando sulla cucina napoletana: "dopo aver portato la pizza da Napoli a Trieste, abbiamo deciso di farvi provare anche la cucina tradizionale napoletana".

Il ristorante ha aperto le porte nei locali dell'ex Antico Panada. Dopo un tocco di colore e una scelta accurata di luci, Bianco è pronto ad accogliervi con 80 posti a sedere all'interno e ben 200 fuori.

Una scelta inevitabile, quella di aprire un secondo locale, per chi è nato a Napoli: "Sono cresciuto nei vicoli, circondato da pizzerie e cucine fumanti. A distanza di anni, quei profumi li ricordo e conservo ancora. Oggi, in poco più di un anno, ho aperto ben due locali e non mi fermerò qui. Il mio desiderio è quello di aprirne molti altri per diffondere la cucina napoletana in tutto il nord Italia".

"Ho cominciato da qui, da Trieste, perchè è una città tranquilla, si lavora e si vive bene. Mi piace molto. Anche dal punto di vista turistico si sta sviluppando molto: ogni anno i visitatori aumentano in maniera esponenziale. Credo che qui in Ponterosso me ne renderò conto ancora di più".

Nel menù troverete piatti eccezionali a base di pesce e carne come gli scialaielli allo scoglio, i paccheri freschi al ragù napoletano, spaghetti alla luciana e tanti altri. Per non farvi mancare proprio niente, il menù varierà ogni mese. Ad accompagnare i pasti una vasta scelta di vini dalla Campania.

Novità assoluta da provare è l'Apericuocco, ovvero l'apertivo speciale di Bianco: oltre al vostro drink vi verrà servito anche un cono con fritture miste napoletane a base di pesce o verdure, per l'appunto il famoso "cuoppo".

Per gli affezionati della pizza c'è una buona notizia: pare che dal prossimo anno la potrete gustare anche qui, sul meraviglioso canale.

