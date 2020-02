Dimezzato l'orario alla Quarantotti Gambini, il "caso" approda in Circoscrizione

Il "caso" del dimezzamento degli orari della biblioteca Quarantotti Gambini approda al parlamentino della V Circoscrizione. Dopo l'assemblea pubblica che a San Giacomo ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone che hanno "denunciato" la vicenda nata, sembrerebbe, dalla "carenza di personale e del pensionamento di alcuni dipendenti", domani 17 febbraio alle 20:10 la circoscrizione discuterà la mozione sulla Quarantotti Gambini.

La biblioteca di San Giacomo rappresenta, secondo la consigliera circoscrizionale del Pd Maria Luisa Paglia il "cuore culturale del territorio un luogo dove non solo si prendono in prestito dei libri, ma è anche un luogo di studio e soprattutto di incontro e di socialità". La riduzione dell'orario, secondo la Paglia, "significa ridurre la cultura e dare nello stesso tempo un messaggio diseducativo, un disinteresse per il futuro dei giovani".