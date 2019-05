Controlli sulle biciclette abbandonate, la Polizia Locale ne recupera 19

Spesso i cittadini segnalano biciclette abbandonate lungo le strade cittadine e quando la lista è abbastanza lunga, la Polizia Locale organizza un intervento unico per il loro recupero. Così è successo qualche giorno fa. Il neo costituito Nucleo Operativo Territoriale (formato dagli agenti appena assunti), con l'ausilio dei Nucleo Interventi Speciali ha recuperato 19 biciclette in stato di abbandono in diverse località del centro.

Sono tre quelle in via Revoltella, una in via Settefontane, una in via Pascoli, due davanti all'ospedale Maggiore, ben sei invece in largo Barriera Vecchia, altre sei in via Battisti. Tutti i mezzi a due ruote sono custodite nel deposito di viale Miramare 65. Molte sono in condizioni pessime tranne un paio che, dalla rastrelliera di via Battisti avevano cominciato ad essere "cannibalizzate" da ignoti.

La Polizia Locale in questo caso ha provveduto a rimuoverle, più per preservarle che per considerarle rottami. Nel corso dell'operazione è stato recuperato anche un carrello della spesa legato ad un palo della luce in via Slataper. Il carrello verrà prontamente restituito al supermercato di provenienza. Infine, mentre gli operatori stavano per rimuovere la ventesima bicicletta, in viale D'Annunzio, è arrivato il proprietario che si è visto contestare il Regolamento di polizia urbana. In questo caso è scattato l'obbligo di rimozione.