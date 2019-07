Polizia locale: recuperate 6 biciclette "abbandonate"

Sono 6 le biciclette abbandonate sul suolo pubblico e recuperate nei giorni scorsi dalla Polizia locale. Gli operatori del distretto C prendono nota delle segnalazioni che arrivano e, quando la lista è abbastanza lunga, organizzano un intervento unico per il loro recupero. Di seguito la lista dei velocipedi recuperati:

- 2 da Viale Miramare (civico 9): una da passeggio colore nero con pneumatico anteriore sgonfio e una di colore bianco Mistral priva di sellino

- 1 da via Tor San Piero (angolo Via Udine) di colore nero priva di sellino e con pneumatico posteriore sgonfio

- 1 da via Solitro (dopo il numero 10) da passeggio di colore nero marca "Topbike" priva di sellino

- 1 da Via Stock (fronte 7) bici da passeggio da donna di colore rosa/bianco con pneumatici sgonfi sporca di polvere.

- Un'ulteriore bicicletta è stata recuperata dal Nucleo Operativo Territoriale da via Fonderia, forse si tratta di un oggetto di furto. In questo caso la bicicletta è custodita presso la sede del Not in via Revoltella 35.

Questi velocipedi si trovavano nella medesima posizione da oltre 60 giorni e vista la loro condizione, palesemente non funzionanti. I colleghi hanno proceduto al taglio della catena antifurto con cui erano assicurati a manufatti di proprietà del Comune di Trieste. Le bici attualmente sono custodite nel deposito temporaneo di viale Miramare 65 (sede del Distretto C).