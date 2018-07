Bici rubate, Stepperwolf nera in Questura

Nell’ambito dell’attività istituzionale del controllo del territorio personale della Polizia di Stato di Trieste ha rinvenuto nei giorni scorsi in città quattro mountain bike, tre delle quali sono state già restituite ai legittimi proprietari che ne avevano denunciato il furto. Una, però, una Stepperwolf di colore nero, si trova negli Uffici della Squadra Volante, in Questura, dove il proprietario può rivolgersi in mattinata (telefono 0403790531).